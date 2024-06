Faito Doc Festival, cinema nel bosco con 50 opere dal mondo

Con proiezioni ed eventi immersi nella natura si terrà dal 17 al 24 luglio la diciassettesima edizione del 'Faito Doc Festival', a 1.200 metri sul mare di Vico Equense (Na). Il Festival, ideato e diretto da Nathalie Rossetti e Turi Finocchiaro, ha scelto il tema 'Radici'.

Saranno 50 i documentari protagonisti, provenienti da più di 20 Paesi nel mondo: 27 di questi gareggeranno nelle tre competizioni, una per lungometraggi e due per i cortometraggi, Tra gli eventi la masterclass di Maricetta Lombardo, una delle più importanti professioniste del suono in Italia, vincitrice del David di Donatello, e momenti musicali, come il concerto di tammorra pimontese che si terrà il 24 luglio. I film verranno valutati dalla giuria internazionale 'I Magnifici' composta da Sergio Guataquira Sarmiento (regista), vincitore edizione 2023 con 'Adieu Sauvage', Colombia - Belgio; Rudi Maerten (montatore), Belgio; Perrine Robert (Responsabile dei programmi, Lyon Capitale TV), Francia; Diletta Ciociano (caporedattore di Taxi Drivers), Italia; Marcello Bivona (regista), Italia. La 'Giuria dei professionisti' verrà affiancata dalla 'Giuria Internazionale dei Giovani', dalla 'Giuria il Camino' e dalla 'Giuria del Faito Doc Camp'. Focus sulla Palestina il 20 giugno, con la proiezione del film 'Ma'loul fête sa destruction' di Michel Khleifi a cui seguirà al tramonto lo spettacolo con Omar Suleiman, 'La terra delle arance tristi' di Patrizia di Martino, tratto dal racconto di Ghassan Khanafani. Tra i titoli, 'Going Home' dell'anglo-palestinese Omar Al Qattan e diiversi film sui migranti come 'Un Paese di Resistenza' di Shu Aiello e Catherine Catella su Mimmo Lucano, 'Apnea' di Stefano Poggioni, Claudia Cataldi ed Elena Poggioni, 'Go friend go' di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso e Andrea Settembrini, 'Sconosciuti puri' di Valentina Cicogna e Mattia Palombo.

Il Pitching Faito Doc "delle Ali per gli Autori", laboratorio di scrittura documentaria per giovani autori coinvolgerà i Mentori Marilyn Watelet (SABAM - Belgio), Massimo Iannetta (SCAM - Belgio/Italia), Amel Bouzid (Script Doctoring - Tunisia) e Giuseppe Bisceglia (Scuola Holden - Italia). Torna il DOC NOW! guidato da Antonio Maiorino. Ospite Michel Khleifi, con 'Noce en Galilée'. Inoltre il festival offre proiezioni di classici per grandi e bambini col Docs for Kids a cura di Milena Bochet, e il laboratorio Faito Giovani con Poesie nella natura con Bénédicte Mancini. Previste Mostre di Land Art con l'Accademia di Belle arti di Napoli,l tornerà la 'Biblioteca Vivente' con i residenti del Centro terapeutico Il Camino. Incontri e passeggiate artistiche nel bosco a cura del naturalista Nando Fontanella.





