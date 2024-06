Due giovani feriti a colpi di pistola a Napoli, uno è grave

Due giovani di 22 e 25 anni sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco nella notte a Napoli: i ragazzi si trovano nei pressi di un negozio in via Santa Chiara quando un uomo, a piedi, ha sparato colpendoli alle gambe e al basso ventre.

I due sono riusciti a raggiungere l'ospedale Vecchio Pellegrini dove i sanitari hanno medicato una ferita alla gamba destra del 22enne (che è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni) e invece ricoverato il 25enne ferito gravemente ferito al basso ventre: le sue condizioni, tuttavia, al momento si sono stabilizzate.

A sparare, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato un uomo che successivamente si sarebbe dileguato a piedi. Nella piazzetta, sulla quale si affacciano diversi bar, c'erano diverse persone che potrebbero avere visto quanto accaduto. In base al numero dei bossoli repertati dalla polizia scientifica sarebbero stati esplosi circa una dozzina di colpi.

Ferito in maniera più lieve - alla gamba - anche un altro giovane, di 22 anni, che è stato medicato e dimesso dai sanitari dell'ospedale Vecchio Pellegrini.

Sono in corso indagini della Squadra Mobile che, al momento, mantiene uno stretto riserbo. Secondo quanto emerso il 22enne sarebbe legato da vincoli di parentela ad un esponente della criminalità organizzata dei Quartieri Spagnoli di Napoli.

A l momento non è chiaro se sia stato proprio il 22enne l'obiettivo del raid in quanto la pioggia di colpi ha raggiunto indistintamente entrambe le vittime.

Nei giorni scorsi si sono verificati altre sparatorie nel Quartieri Spagnoli: un 17enne è stato ferito con tre colpi per avere reagito a una rapina; il 17 giugno, invece, è stato ferito, per fortuna in maniera lieve, Pietro Savio figlio dell'ex boss-scrittore Mario Savio.



