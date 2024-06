Brand Napoli in piazza Municipio, pannelli lesionati dal caldo

Tra le vittime del caldo degli ultimi giorni anche le lettere del brand Napoli, l'installazione composta di dodici pannelli ricoperti da plexiglass, collocata in piazza Municipio a Napoli venerdì scorso, e frutto del progetto realizzato dall'architetto Marco Tatafiore.

L'installazione - in italiano e in inglese - è stata da subito meta di tanti turisti, soprattutto di quelli che scendono dalle navi da crociera e che si fermano per immortalare con un selfie ricordo il loro arrivo nel capoluogo partenopeo.

Cinque le lettere, sulle sei del brand Napoli, che a distanza di una settimana si presentano interessate da lesioni bianche - ancora contenute nelle dimensioni - e probabilmente frutto del calore di questi giorni. Un inestetismo che per ora non impedisce ai tanti turisti di passaggio di fermarsi a scattare le loro foto. Tra i personaggi e i simboli raffigurati il San Gennaro dipinto da Jorit, la pizza, il babà, la stazione della metropolitana Toledo, Pulcinella, il Vesuvio, la vista sul golfo e il mare. E ancora Maradona, Palazzo Donn'Anna e il mare di Posillipo.



