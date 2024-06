All'Arena dei templi di Paestum arrivano i pannelli fotovoltaici

"Torna l'arena nella zona archeologica di Paestum con importanti novità. L'idea di realizzare un'arena green, producendo energia pulita attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici, si sposa con le politiche di sostenibilità ambientale che la nostra amministrazione ha messo e continuerà a mettere in campo a Capaccio Paestum. Il progetto è un ulteriore segnale di attenzione all'ambiente che non può e non deve più passare in secondo piano". Così Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum (Salerno) ha commentato l'arrivo di pannelli fotovoltaici che alimenteranno gran parte degli spazi dell'Arena dei Templi di Paestum dove, da luglio ad agosto, si avranno eventi e live con grandi artisti della scena musicale italiana e internazionale.

Si inizia con Nostalgia 90 il 6 luglio, poi Tedua, Calcutta, Salmo & Noyz Narcos, Mai dire Goku, Manu Chao, Carolina, Pooh, Deejay time, Antonello Venditti, Tommaso Paradiso e Gigi D'Agostino (che chiude il 24 agosto). L'Arena dei Templi, situata a pochi passi dal Parco Archeologico di Paestum Patrimonio UNESCO, è nata nel 2021 dall'idea e dal progetto di Giuseppe Macchia e Dario Correale attualmente gestori e responsabili dell'Arena a cui nel 2022 si è aggiunto Giovanni Martinelli attualmente terzo socio sulla venue ed ha ospitato nei suoi primi tre anni dalla costruzione, artisti del calibro di Blanco, Coez, Capoplaza, Carmen Consoli, Ernia, Fiorello, Franco126, Gué, Geolier, Jeff Mills, Paky, Rkomi, Verdena. Il progetto promuove la cultura degli stili di vita sostenibili con l'obiettivo di realizzare tutti gli eventi consumando energia in chiave sostenibile e per questa edizione verranno installati 126 pannelli solari, per un totale di 200 mq, che alimenteranno camerini, uffici, bar, luci di emergenza e ogni realtà all'interno dello spazio, al di fuori del palco, in modo da creare una venue che sia energicamente il più autosufficiente possibile.

"Insieme - ha commentato Giuseppe Macchia, ideatore e fondatore dell'Arena - abbiamo lavorato, valutato e provato su carta tutto per mesi e ora siamo pronti per questa nuova avventura. Siamo felici che l'arena sarà dotata di un'importante quantità di pannelli solari che produrranno una realtà molto più sostenibile. Qualora dovesse andare come speriamo, per il 2025 stiamo già lavorando a un progetto per l'arena molto ambizioso ed importante che riesca a dare ancora più attenzione all'ambiente".



