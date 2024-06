Eav: sciopero ferma in mattinata linee vesuviane e flegree

Treni fermi lungo le linee vesuviane e flegree dell'Eav. È l'effetto dei due scioperi indetti per oggi, quello di quattro ore proclamato dall'Usb e quello per l'intera giornata promosso da Confail.

A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno che in una nota fa sapere come "per i servizi ferroviari alle 12 si sono registrati 129 aderenti su circa 1.150 dipendenti in turno (11% circa)".

Oltre alla circolazione ferma sulle linee vesuviane e flegree, sulle linee suburbane sono stati soppressi tre treni dei venti in programma mentre sulla metropolitana Aversa-Piscinola nessuno ha aderito all'astensione e pertanto tutto si è svolto con regolarità. Infine, per quanto riguarda il servizio automobilistico, tredici autisti su circa 350 in turno (3,7%) hanno preso parte allo sciopero, con cinquanta corse soppresse su circa 1.200 programmate.





