"Dignità Autonome di Prostituzione" in scena da sabato a Napoli

Cinquanta edizioni, oltre 470 rappresentazioni e più di 700mila spettatori di numerose città italiane per "Dignità Autonome di Prostituzione" lo spettacolo/happening di Luciano Melchionna che torna in scena, dal 29 giugno al 14 luglio, nel Castel Sant'Elmo a Napoli.

Presentato da Teatro Bellini ed Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania e Castel Sant'Elmo - Museo del Novecento a Napoli, DADP torna per il terzo anno consecutivo ad animare le antiche mura del Castello che "conferma - si legge in una nota della Direzione regionale Musei Campania - il suo ruolo di protagonista della programmazione culturale della città".

L'originale format inventato da Luciano Melchionna con Betta Cianchini propone un'esperienza immersiva nel teatro (innanzitutto), nella storia, nella poesia e nella musica "capovolgendo il segno negativo attribuito al termine di 'casa chiusa' - scrivono gli autori - per offrire "pillole di piacere per la mente e per il cuore dello spettatore, frammenti di teatro civile che, attraverso i tanti monologhi e le varie performance compongono il composito canovaccio e la drammaturgia dello spettacolo". "Quest'anno DADP è dedicato agli ultimi - sottolinea il regista Melchionna - e per questo motivo lo spettacolo inizia con un commovente percorso nella 'Pietà'.

Utilizzando il fortissimo segno michelangiolesco, questo prologo offre ai passanti la vista di tanti corpi esanimi tenuti in braccio e più volte raccolti dal terreno in un'azione continuata ed agita sulle note struggenti del 'Requiem per Pasolini', in omaggio al Maestro Roberto De Simone". L'azione teatrale conduce gli spettatori dal basso dell'antico ponte levatoio fino agli ambulacri interni dove risuonano rare testimonianze audio di Sandro Pertini, di Pier Paolo Pasolini e di altri simboli umani di libertà che accompagnano le persone "a riveder le stelle" nella grande Piazza d'Armi". In scena, insieme con Melchionna e con i costumi di Milla, un numeroso cast formato da 35 artisti (tra attori e musicisti) di più generazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA