A Pozzuoli tutti al mare, solo in 30 all'esercitazione antisisma

A Pozzuoli 20 cittadini si erano prenotati per partecipare alla simulazione che si è svolta stamattina e alla fine hanno partecipato 30 persone. E' quanto riferisce il Comune di Pozzuoli, spiegando che prima della simulazione di oggi solo 20 persone si erano prenotate a partecipare nelle due aree di accoglienza che sono state montate oggi, una sul Lungomare Pertini e un sul Largo del Ricordo.

Dei 20 prenotati 14 si sono presentati e 6 no, ma alla fine hanno partecipato all'esercitazione altri cittadini che non si erano prenotati raggiungendo il numero di 30, una cifra considerata molto bassa dalle istituzioni. Tanti, a quanto si è avuto modo di vedere molti, proprio mentre si svolgevano le esercitazioni, hanno preferito trovare riparo dalla calura con un bagno a mare.



