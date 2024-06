Un piano per scongiurare future emergenze idriche a Capri

Per scongiurare un'eventuale futura emergenza idrica sull'isola di Capri ora c'è un piano. É stato deciso in un vertice presieduto stamani dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, al quale hanno preso parte i due sindaci dei Comuni dell'isola, i rappresentanti della Gori (l'ente gestore), dell'Ente idrico campano e della Regione Campania.

"Come avevo preannunciato oggi abbiamo un piano B - ha spiegato di Bari -. La proposta che è stata fatta ed accettata ha riguardato innanzitutto la presenza di due desalinizzatori che garantiranno una portata adeguata e poi c'è la necessità di avere almeno una ventina di autobotti pronte per l'impiego nell'arco delle 24 ore. E ancora si sta pensando anche all'impiego di una nave cisterna".

Al momento c'è una serie di attività che si stanno svolgendo e che "a breve vedranno la luce. Io - ha aggiunto il prefetto - ho anche suggerito che le attività che farà la Gori vanno anche segnalate ai due Comuni e alla Prefettura". Una prossima riunione di verifica "si terrà nell'arco di una decina di giorni. Questo piano B sta prendendo forma e sarà attuato nell'arco di qualche giorno".

Di Bari ha precisato che l'emergenza dei giorni scorsi è stata affrontata "con la massima tempestività, creando condizioni di sicurezza per la popolazione, abbiamo garantito i servizi essenziali con le autobotti". Per il prefetto comunque l'uso della risorsa idrica deve essere razionalizzato "e questa sarà un'altra attività che i Comuni devono porre in essere perché l'acqua è un bene prezioso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA