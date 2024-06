Solo 28 napoletani hanno aderito all'esercitazione Campi Flegrei

Saranno ventotto in tutto i cittadini napoletani che hanno deciso di partecipare alla simulazione anti bradisismo che si svolgerà domani nella zona rossa dei Campi Flegrei. Sul sito del Comune di Napoli c'era infatti un link a disposizione di chi fosse interessato a offrirsi volontario per partecipare all'esercitazione in programma domani in modo da conoscere bene l'organizzazione in caso di un forte sciame sismico: ebbene, da fonti del Comune di Napoli, si apprende che hanno aderito 20 cittadini del centro di Napoli cui vanno aggiunti altri otto abitanti dell'area al confine con Pozzuoli per un totale complessivo di 28.

Solo 28 sui 909.000 abitanti certificati, hanno sentito dunque la necessità di testare l'emergenza, provenendo in particolare dai tre quartieri della zona rossa di Napoli, Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo. Domani i cittadini aderenti all'esercitazione saranno portati dalle aree di attesa via Liberazione-via Sibilla all'hub istituito presso la municipalità in via Acate a Bagnoli.

Più alta la partecipazione a Pozzuoli e Bacoli: circa 300 cittadini a Pozzuoli e altri 200 a Bacoli, saranno coinvolti nell'evacuazione andando nelle due aree di attesa di Via Napoli e al Largo del Ricordo. Da qui una navetta condurrà le persone al Palatrincone per la simulazione del censimento.

A Bacoli le aree di attesa sono state individuate in via del Mercato (via Miseno) e in piazza Rossini al Fusaro. Da qui i cittadini saranno accompagnati nell'hub istituito presso la palestra della scuola media Antonio Gramsci.



