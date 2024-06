A causa di problemi tecnici alla stazione di Pollena è stata sospesa la circolazione lungo una tratta della linea Napoli-Sarno della Circumvesuviana.

A comunicato è l'Ente Autonomo Volturno che in una nota evidenzia come "causa problemi tecnici presso la stazione di Pollena, i treni in partenza da Napoli limiteranno la corsa a Cercola e i treni in partenza da Sarno limiteranno la corsa a Sant'Anastasia".



