Per combattere la siccità aumentati tempi irrigazione campi

Contro le temperature elevate il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno aumenta i tempi di erogazione dell'acqua per irrigare i campi.

Da oggi, 25 giugno, spiega una nota del Consorzio, "la distribuzione irrigua negli impianti in destra Volturno (Mazzafarro) e sinistra Volturno (Santa Maria la Fossa) sarà articolata su 16 ore giornaliere anziché 12, con avvio alle ore 6 e fino alle ore 22". La modifica dell'orario viene attuata "in via sperimentale per contrastare gli effetti delle temperature elevate e della straordinaria siccità di questo periodo, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica.





