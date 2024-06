Parata di star a piazza del Plebiscito per Radio Italia Live

Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Elodie, Francesco Gabbani, Irama, Angelina Mango, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain e Tananai sono i protagonisti di 'Radio Italia Live - Il Concerto' che approda per la prima volta a Napoli giovedì 27 giugno alle ore 20.40 in piazza del Plebiscito.

I cantanti saranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori. Insieme a Radio Italia il Comune di Napoli è co-organizzatore dell'evento, nell'ambito del progetto Napoli Città della Musica - Live Festival 2024. La conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta ed Emiliano Picardi. Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti, previsti inoltre collegamenti speciali con il backstage e il vip ring isybank. La sigla iniziale di Radio Italia Live - Il Concerto sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

La serata sarà trasmessa in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv, in streaming audio/video su radioitalia.it e sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia.

Il Concerto sarà poi in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Inoltre, sarà come sempre un evento 100% social.

La kermesse, nell'ambito del progetto 'Napoli Città della Musica - Live Festival 2024' sostiene Fondazione Santobono Pausilipon e l'ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare 'Curare a casa'. Si potrà donare inviando un SMS solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio.

L'accesso a Radio Italia Live - Il Concerto è gratuito: i 20mila accrediti disponibili sono andati esauriti in meno di mezz'ora.



