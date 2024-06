Paolo Crepet in scena a San Leucio con "Prendetevi la luna"

Paolo Crepet in scena al Belvedere di San Leucio, a Caserta, giovedì 27 giugno alle ore 21, con "Prendetevi la luna". Il sociologo, scrittore, psichiatra e opinionista italiano presenta il suo acclamato spettacolo alla nona edizione di Un'Estate da BelvedeRE, il festival diretto da Massimo Vecchione e organizzato da Lwr S.r.l. in collaborazione con Ventidieci e il Comune di Caserta.

Dopo il concerto d'apertura di Giovanni Allevi e il live di Nayt il terzo appuntamento dell'edizione 2024 del festival che anima l'estate casertana accoglie lO spettacolo di Crepet, che sta facendo segnare il sold out in tutta Italia. La conferenza/spettacolo "Prendetevi al luna", un'esortazione a sognare, a essere ambiziosi e cercare la propria unicità, anche di fronte alle difficoltà e allo smarrimento, arriva dopo la pubblicazione dell'omonimo libro che Crepet ha scritto per la necessità e la voglia di mettere in dubbio ciò che diamo per scontato del nostro presente e per costruire insieme il futuro.

"Incontro tanta gente - afferma Paolo Crepet - mi chiedo che cosa possono volere da me. Certamente una guida, una speranza, forse perfino una luce che accende i cuori di giovani e meno giovani. C'è sete e fame di parole, di pensiero. Cercano un'eresia in un mondo codificato. Non posso che dire loro ciò che mi sono ripetuto per anni lungo il corso della mia vita: 'prendetevi la luna'. Siate ambiziosi, cercate la vostra unicità. Bisogna avere la fronte alta e continuare a sognare. Il pericolo è nella bonaccia delle emozioni, nella rassegnazione, è in chi semina accidia e smarrimento come se fosse la regola del più aggiornato marketing dell'esistenza. Opporsi a tutto questo è il mio desiderio, la mia missione, la ragione per cui continuo a peregrinare nelle piazze e nei teatri. Cerco libertà, passione, coraggio. Il resto è noia".



