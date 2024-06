Manfredi, "sono molto soddisfatto per esito ballottaggi"

"Credo che la tendenza, che già si era vista durante il primo turno elettorale, sia stata ulteriormente confermata. Laddove le forze del campo progressista si presentano insieme o si riaggregano in occasione del ballottaggio, i risultati sono molto significativi. Anche quando si presentano dei sindaci che sono radicati sul territorio, che vengono da esperienze professionali importanti, i cittadini sono molto attenti a questo e premiano le proposte di qualità". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione del Napoli Pride 2024.

"Questo - secondo Manfredi - è un segnale molto positivo perché io penso che il primo percorso importantissimo per il Mezzogiorno è avere una qualità dell'amministrazione e una qualità della classe dirigente. Siamo sulla strada giusta, Napoli e l'area metropolitana confermano fortemente questa tendenza. Sono molto soddisfatto dell'esito dei ballottaggi e di come tutta questa tornata elettorale e amministrativa sia andata".



