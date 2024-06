L'Ordine dei giornalisti della Campania cambierà sede

L'Ordine dei Giornalisti della Campania avrà presto una nuova sede. Lascerà via Cappella Vecchia per trasferirsi in via Partenope, angolo piazza Vittoria in un immobile della Regione Campania. Nella mattinata di oggi presso la sede della Giunta regionale è stato sottoscritto il contratto di locazione dal presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, ed il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli.

Presenti il viepresidente dell'Ordine, Mimmo Falco; il segretario Enzo Colimoro e l'assessore regionale alle Attività produttive, Antonio Marchiello e l'architetto Pasquale Manduca.





