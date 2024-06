I 250 anni della Guardia di Finanza, festa anche a Napoli

"Oggi è una giornata, per tutti i finanzieri, molto importante perché celebriamo un anniversario molto significativo, quello del 250mo". Lo dice il generale di divisione della Guardia di Finanza, Giancarlo Trotta, comandante regionale della Campania.

Un serata si terrà una cerimonia a Palazzo Reale; un momento importante per tutti i finanzieri "che ogni giorno con professionalita, con tanto impegno e tanta passione svolgono il loro servizio - aggiunge il generale Trotta - a beneficio del Paese".

Nella regione Campania sono in servizio circa 4600 finanzieri impegnati nei reparti territoriali, al reparto aeronavale. Una struttura, quest'ultima di primaria importanza, perchè dal 2017 la Gdf svolge le funzioni esclusive di polizia del mare.



