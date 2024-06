De Luca, Rai Napoli luogo memoria, ora investiremo in tecnologie

"Qui, nella sede Rai di Napoli, abbiamo un archivio straordinario: questo è non solo un luogo fisico ma un luogo di memoria oltre che di realtà museale.

Abbiamo dato il nostro impegno al direttore della sede Rai, ai dirigenti nazionali per rifare tutto. Parliamo di una struttura realizzata fra gli anni Cinquanta/Sessanta, bisogna rifarla con nuove tecnologie e fare in modo che non portino questa realtà - come avevano cercato di fare qualche anno fa - a Torino o a Milano, dove fa freddo e si mangia male". Lo ha affermato il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo de Luca, intervenendo alla presentazione, nel foyer della sede Rai di Napoli, del cortometraggio "Sete" ideato dalla Scuola di Cinema e Audiovisivo della Accademia di Belle Arti, nell'ambito del primo Master di II livello in Scenografia per il cinema e Costume per il cinema, finanziato dalla Regione nell'ambito del Poc 2014/2020, realizzato in collaborazione con la RAI e Netflix. All'incontro sono intervenuti Rosita Marchese, presidente dell'Accademia di Belle Arti e Antonio Parlati, direttore del Centro di Produzione Rai.

Secondo De Luca occorre "difendere la sede Rai di Napoli perché è un polo di vita culturale, un centro di memoria e di cultura". "Noi siamo prontissimi a sostenere questo investimento, non abbiamo problemi. Facciamo un investimento con le tecnologie e con le strutture più avanzate possibili".





