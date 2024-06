De Luca, "ora che Schmidt torna si metta a lavorare"

"Noi abbiamo il cuore grande.

Napoli è una città calorosa, solidale, cristiana, ospitale. Non è stata una prova di grandissimo stile. Ma torna a Napoli.

L'importante è che, almeno quando ritorna, si metta a lavorare senza distrazioni". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione di un parco urbano a Cava de' Tirreni, commentando la sconfitta dello storico dell'arte tedesco Eike Schmidt, direttore generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte (in aspettativa) alle amministrative di Firenze, in quota centrodestra.



