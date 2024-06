De Luca, "Meloni al Sud ha perso"

"Il segnale politico era arrivato al governo in maniera forte e chiara già con le elezioni europee. Nel Sud, il governo Meloni ha perso e ha perso fondamentalmente, al di là di tutte le chiacchiere, per la battaglia pilotata dalla Regione Campania contro l'autonomia differenziata". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione di un parco cittadino nella frazione di San Pietro a Cava de' Tirreni.

"Ho chiarito in queste settimane - ha proseguito - che la battaglia deve essere fatta su due fronti: non basta la battaglia contro l'autonomia differenziata, dobbiamo fare la battaglia anche contro la palude burocratica nazionale, cioè dobbiamo decentrare alle regioni tutti i poteri che servono a fare un investimento, un'opera pubblica senza dover perdere anni per avere un parere ambientale dai Ministeri. Stiamo vedendo la vicenda del Piano sviluppo e coesione, c'è una centralizzazione presso i ministeri che è sconcertante".



