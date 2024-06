Un "Canto per Francesca", in ricordo di Francesca Morvillo, magistrato e moglie di Giovanni Falcone, morta con lui nella strage di Capaci. Questa mattina, a Palazzo di Città, a Salerno, è stato presentato l'evento in programma giovedì 27 giugno alle ore 20.30 nell'atrio della Cattedrale.

Per l'occasione, è stato presentato il monologo di Cetta Brancato, che dà voce a Francesca Morvillo. È un monologo in versi alternati a voci narranti, testo voluto e sponsorizzato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e dall'Anm, per ricordare Francesca Morvillo, la moglie, la collega, la compagna di Giovanni Falcone. Lo spettacolo è portato in scena dall'associazione teatrale Arcoscenico. Tra gli interpreti, Antonella Quaranta, nei panni di Francesca Morvillo. Coreografia di Francesco Boccia, Ideazione e regia di Rodolfo Fornario, progetto di Roberto de Luca e Francesco Forte. Introduzione di Eduardo Scotti e Rosa Maria Grillo.

"Per questo spettacolo - ha spiegato il regista Fornario - sono stati utilizzati due linguaggi differenti: quello di Francesca, più aulico e quello delle voci narranti, che rimandano alla cronaca, con un ritmo più duro e veloce. Le musiche saranno eseguite dal vivo e quindi ci saranno intensi momenti di contaminazione nel racconto del sacrificio di questa donna che ha pagato con la vita la sua forte abnegazione".

"Mi auguro - ha aggiunto il sindaco Vincenzo Napoli - che i giovani di oggi possano prendere parte a questo evento dal valore così educativo".

Nell'ambito del medesimo progetto, altri due gli appuntamenti: il 26 giugno alle ore 18.30 a piazza Matteotti 2, nello spazio Duna di Sale e il giorno seguente, alle ore 11, nel Campus di Fisicano (Sala Conferenze Ed. D3) dove le docenti Rosa Maria Grillo e Maria Rosaria Pelizzari dialogano con Cetta Brancato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA