Campi Flegrei:Manfredi a Musumeci,chi amministra ora non c'entra

"Nell'area dei Campi Flegrei non si fanno interventi abitativi da molti anni, quindi sicuramente chi oggi sta amministrando Regione e Comuni non ha alcuna responsabilità per la situazione in cui ci troviamo". Così ha risposto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione del Napoli Pride 2024, ai cronisti che gli hanno chiesto di commentare le frasi del ministro Musumeci che ha parlato di "gravissime" responsabilità di Regione e Comuni sullo sviluppo urbanistico del territorio.

"In passato - ha ricordato il sindaco di Napoli - c'è stato anche abusivismo, però molto di questo abusivismo è stato condonato perché lo Stato centrale ha fatto dei condoni, quindi è una situazione che si trova in tutte le parti d'Italia".

"Penso che più che parlare di passato - ha aggiunto Manfredi - dobbiamo parlare di futuro e la strada maestra è garantire una convivenza con il bradisismo che è un fenomeno endemico, c'è stato e ci sarà e essenzialmente completare tutto il piano delle infrastrutture per garantire le vie di fuga". "Questo - secondo Manfredi - è fondamentale, quindi mi auguro che il commissario sia efficace, abbia una struttura all'altezza e possa realizzare le opere che si stanno aspettando da tanti, troppi anni. Poi è molto importante che ci sia questa politica di miglioramento antisismico anche dell'edilizia privata, bisogna trovare le risorse sufficienti per fare questo, perché con un patrimonio edilizio sicuro si riesce a convivere molto meglio con il bradisismo".



