Campi Flegrei: Giulivo, domani le esercitazioni sul campo

"Oggi ci esercitiamo sulla pianificazione speditiva di emergenza per i Campi Flegrei nel cosiddetto scenario 3. Uno scenario ancora più impattante di quello che si è verificato il 20 maggio scorso. Ci è arrivata finora una comunicazione dell'Osservatorio Vesuviano che ci ha comunicato uno sciame sismico importante con due scosse di magnitudo durata 4.2 e 4.4". Così Italo Giulivo, direttore della Protezione Civile della Campania, spiega la simulazione anti bradisismo in corso con il coinvolgimento della Città Metropolitana e della Prefettura-UGT di Napoli, dei comuni interessati, dell'Asl Napoli 1 e delle strutture operative di Protezione civile nei comuni di Pozzuoli e Bacoli e nei quartieri della città di Napoli in zona rossa.

"Abbiamo già fatto un'esercitazione il 22 aprile - spiega Giulivo - su quello che era lo scenario 1 e 2 previsto dalla pianificazione speditiva e oggi vediamo cosa succede nel livello 3. È un'esercitazione che si articola ovviamente per posti di comando e domani ci saranno anche delle esercitazioni reali sul campo. Oggi ci esercitiamo sugli impatti sul territorio e sui collegamenti radio in emergenza per fare in modo che la comunicazione sia garantita anche in caso di collassi dalle linee classiche di comunicazione. Facciamo anche un collaudo sull'utilizzo della strumentazione prevista, con il software del Dipartimento della Protezione Civile che monitora le persone che vengono allontanate e quindi viene fatto anche un test di questo utilizzo del software a parte di altri operatori che operano nel settore di assistenza".

Dopo la prima parte, imperniata sulle scosse da 4.2 e 4.4, l'esercitazione proseguirà nella fase 3, molto pesante, con altre scosse in arrivo nella simulazione da parte dell'Ingv in contatto diretto con la Protezione Civile nella sala di emergenza, dove Italo Giulivo si tiene in contatto con Mauro Antonio Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano.



