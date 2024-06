Attivati dall'Asl di Caserta due centri H24 per le cure primarie

Due centri di cure primarie, a cui i cittadini possono accedere tutti i giorni h24, sono stati attivati dall'Asl Caserta nel distretto socio-sanitario 17/19.

Si può fare riferimento agli ambulatori - che si trovano ad Aversa (via Salvatore Di Giacomo 52) e a Trentola Ducenta (via Circumvallazione 27) - per problemi non urgenti ma non differibili, evitando lunghe attese ed accessi inappropriati ai pronto soccorso. L'inaugurazione è stata fissata per le 11 di domani, 26 giugno, alle ore 11 nel Centro di Cure Primarie di Trentola Ducenta, in via Circumvallazione 27.

Nei due centri, fa sapere l'Asl, vengono messe a disposizione prestazioni infermieristiche che attualmente non trovano una risposta sanitaria pubblica territoriale come medicazioni avanzate, terapie infusive, ma anche esami di supporto al medico di medicina generale come elettrocardiogramma, emogasanalisi, evitando visite specialistiche quando non necessarie, facilitando il lavoro dello specialista e riducendo, di conseguenza, le liste di attesa.

Gli ambulatori sono anche a disposizione di chi ha un piano assistenziale individualizzato messo a punto in collaborazione con il medico di medicina generale per la cura olistica, per le patologie croniche anche a domicilio con assistenza infermieristica e televisite con gli specialisti.

L'utente trova, all'interno del centro, un nuovo team assistenziale, composto da assistenti sociali, infermieri di famiglia o comunità, psicologi di base, medici di assistenza primaria e specialisti ambulatoriali altamente qualificati.





