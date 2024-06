'Assange libero', poster d'annuncio a Napoli su edicola dismessa

Julian Assange è libero. E' l'annuncio affidato ad un grande poster affisso sulle serrande chiuse di un'edicola dismessa in piazza Dante a Napoli dove la notizia della scarcerazione e' stata accolta con entusiasmo dagli attivisti della rete ' FreeAssangeNapoli'.

In un comunicato i promotori dell'edicola parlante, iniziativa replicata più volte anche in altre città italiane ed a Londra durante gli anni di reclusione di Assange, ricordano che Napoli è stata la prima città italiana a conferire la cittadinanza onoraria al fondatore di WikiLeaks suggellata con una cerimonia di consegna nel 2023 da parte del sindaco Gaetano Manfredi alla moglie di Assange, Stella Moris.

Tra le altre iniziative organizzate in questi anni in città dalla rete FreeAssangeNapoli l'installazione a maggio sempre in piazza Dante del monumento 'Anything to say?" dello scultore Davide Dormino e il murales realizzato nel quartiere Scampia dalla street artist Trisha Palma.

"La liberazione di Assange - racconta all'Ansa uno degli attivisti mentre è impegnato a incollare il poster - è il risultato di una grande campagna di movimento di massa in tutto il mondo nella quale Napoli ha fatto la sua parte. Jiulian è un nostro concittadino e aspettiamo di abbracciarlo qui con la moglie e i figli". Affisso il poster, gli attivisti si sono concessi un brindisi "Assange libero, viva Assange, viva noi".





