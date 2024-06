Ad Arzano nel mirino centauri senza patente e assicurazione

Centauri nel mirino della polizia locale, ad Arzano, in provincia di Napoli dove uno dei ragazzi sottoposti a controllo ha cercato di dileguarsi perché senza patente e senza casco.

Durante i controlli, che si stanno protraendo da diversi giorni, sono state sequestrate diverse moto e comminate sanzioni per 11 mila euro.

Oggi altri sei fermi amministrativi, per mancato uso del casco, per possesso di patente diversa da quella prevista e per guida senza patente e anche senza assicurazione.

L'obiettivo degli agenti di Arzano, diretti dal comandante Biagio Chiariello, è quello di salvare la vita ai conducenti: molti sono i casi registrati di recente in cui la polizia locale è stata costretta a registrare dei decessi.

A conclusione delle operazioni sono state elevate 14 sanzioni in violazione alle norme del codice della strada con condotte vietate di guida senza casco, senza patente, mancata revisione, per un totale di 11 mila euro. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni .



