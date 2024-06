Turista australiana ha malore e muore a largo di Capri

Una donna di nazionalità australiana, di 65 anni, è stata colpita da un malore dopo aver fatto un bagno al largo di Marina Piccola.

La donna era in vacanza con il marito. La coppia aveva noleggiato a Piano di Sorrento un gozzo con marinaio a bordo per visitare Capri da mare. La sessantacinquenne ha accusato il malore appena risalita a bordo. Immediati sono scattati i soccorsi che non sono riusciti a salvarle la vita.

Sconvolto il marito che non avrebbe mai immaginato che la loro vacanza avesse un epilogo così tragico. Il corpo della donna è stato trasportato nella sala mortuaria del cimitero in attesa del rimpatrio nel suo paese.





