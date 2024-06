Tropico annuncia gli ospiti sul palco di piazza Plebiscito

Achille Lauro, Elisa, Franco126, e Ghali sono i primi ospiti annunciati del concerto di Tropico in programma venerdi 28 giugno a piazza del Plebiscito. Per l'artista partenopeo, uno degli autori più prolifici del panorama musicale italiano, l'appuntamento con il tempio della musica all'aperto a Napoli è la celebrazione di un anno importante. Il legame con la sua città è da sempre fortissimo: nel suo ultimo album, Chiamami quando la magia finisce, il songwriter italiano più amato e premiato dell'ultimo decennio ha infatti scelto di scrivere molti dei suoi brani totalmente o in parte in lingua napoletana. Lo stesso ha fatto per il suo nuovo singolo inedito Ammore Pe Na Sera, pubblicato lo scorso maggio e attualmente in rotazione nelle radio italiane. L'evento di piazza del Plebiscito sarà quindi il momento per raccontare sul palco tutta la sua storia discografica, nata e cresciuta nella Napoli più profonda e cosmopolita.



