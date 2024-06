Torna il Ravello Festival, dal 7 luglio fino al 25 agosto

Torna il Ravello Festival grazie ad "uno sforzo straordinario della Regione che ha consentito, nonostante il persistente blocco delle risorse dell'Accordo per la coesione destinate alla Regione Campania la realizzazione della 72esima edizione".

L'edizione 2024 avrà una preapertura domenica 30 giugno all'Auditorium Oscar Niemeyer con protagonista Roberto Bolle, con il suo "Roberto Bolle e Friends". Farà seguito la stagione musicale che prenderà il via il 7 luglio e andrà avanti fino al 25 agosto con 6 concerti sinfonici, 5 cameristici ampiamente intesi, 1 jazz e 2 eventi che combineranno tra loro parola, musica e teatro.

Il Teatro di San Carlo sarà protagonista nel concerto di apertura (domenica 7 luglio) con l'Orchestra diretta da Giacomo Sagripanti e la partecipazione del soprano Marina Rebeka, in un programma dedicato a Richard Wagner. L'Orchestra e il Coro del Massimo napoletano, diretti da Edward Gardner (13 luglio), saranno anche protagonisti nella esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven che vedrà la partecipazione di un cast composto dal soprano Ailyn Pérez, dal mezzosoprano Elisabeth DeShong, dal tenore René Barbera e dal baritono Simon Keenlyside, tutti al loro debutto a Ravello. La Filarmonica di Benevento invece, torna sul Belvedere di Villa Rufolo diretta da Michele Spotti con Laura Marzadori violino solista (11 luglio); l'Orchestra Filarmonica G. Verdi di Salerno diretta da Alessandro Bonato sarà protagonista del Concerto all'alba (11 agosto) e, con il Coro del Teatro e delle voci bianche, anche dei Carmina Burana che chiuderanno il festival (25 agosto). Nel concerto di chiusura le voci saranno quelle del soprano Maria Sardaryan, del tenore Levy Sekgapane e del baritono Markus Werba. A completare l'offerta sinfonica seguirà la Slovenian POA Festival Orchestra diretta da George Pehlivanian, (18 agosto) con la partecipazione solistica del violinista napoletano Andrea Cicalese, interprete del Concerto in sol minore di Max Bruch. Il palco sospeso sul golfo ospiterà poi l'Orchestra da camera dell'Accademia di Santa Sofia (20 luglio), sotto la direzione della violinista Sonig Tchakerian, ed Il Quartetto lirico italiano, con la pianista Elda Laro (21 agosto) in un concerto che vedrà protagonista il soprano Anna Pirozzi. I giardini della Sala dei Cavalieri ospiteranno il duo composto dal violinista Pavel Berman in duo con la pianista Yenheniya Lysohor (28 luglio); il recital del pianista Francesco Libetta (4 agosto) che anche a Ravello porterà parte del suo personale omaggio all'indimenticato Ezio Bosso; il giovane Trio de I Virtuosi di Sansevero, formato da Riccardo Zamuner, Ludovica Rana e Giuliano Mazzoccante (22 agosto).

Sul palco del Belvedere si esibirà anche il pianista Michele Campanella e lo scrittore Maurizio de Giovanni (19 agosto) mentre Antonio Florio con la Cappella Neapolitana (24 luglio) presenterà un Intermezzo comico datato 1673 e inserito nell'opera "Il Disperato Innocente" del poco conosciuto compositore Francesco Antonio Boerio. A completare le proposte in cartellone l'omaggio a Duke Ellington, nel cinquantennale della scomparsa, con Danilo Rea e la Salerno Jazz Orchestra diretta da Demo Morselli (7 agosto).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA