In caserma a Eboli una stanza dell'ascolto per vittime violenza

All'interno della caserma della Compagnia Carabinieri di Eboli è stata inaugurata "La Stanza dell'ascolto", un'iniziativa realizzata - grazie al Rotary Club di Eboli - a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, offrendo un luogo sicuro e protetto all'interno della Compagnia Carabinieri per le vittime di violenza di genere e minori. Lo spazio è concepito anche per affiancare gli assistenti sociali, psicologi e psichiatri durante il loro lavoro, garantendo alle vittime dei reati un ambiente accogliente e rassicurante nel delicato momento della denuncia.

Presenti all'inaugurazione il comandante provinciale Carabinieri di Salerno, Filippo Melchiorre, il comandante della Compagnia di Eboli, Greta Gentili, il sindaco di Eboli, Mario Conte, e la presidente del Rotary Club di Eboli, Francesca Spera.

La Compagnia Carabinieri e la Stanza dell'Ascolto si completeranno con le opere d'arte donate dal Liceo Artistico "C.

Levi" di Eboli e dagli artisti Pasquale Ciao, Gerardo La Porta e dalla Fondazione Gaeta; presente inoltre "Lenzuola d'Arte" con una tela dedicata alla pace.



