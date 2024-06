Droga nel marsupio, spacciatore arrestato nell'Avellinese

Un 37enne della provincia di Napoli è stato arrestato dai carabinieri a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, per detenzione di droga ai fini dello spaccio. L'uomo è stato fermato per un controllo alla guida di un'auto con targa straniera. Nel corso della successiva perquisizione, i militari hanno scoperto e sequestrato trenta grammi di hashish custoditi all'interno di un marsupio, insieme ad un coltellino di piccole dimensioni per confezionare la droga. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA