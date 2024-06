Campi Flegrei, un sensore misurerà la rotazione del suolo

È pronto il prototipo di un giroscopio, un sensore utilizzato per rilevare la velocità di rotazione del suolo che aiuterà a monitorare in maniera sempre più approfondita l'area dei Campi Flegrei: è stato messo a punto dal gruppo multidisciplinare composto da Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Agenzia Spaziale Italiana. Il giroscopio, che si trova nei laboratori dell'Ino-Cnr nel cuore dei Campi Flegrei, permetterà di migliorare la comprensione degli eventi sismici, fondamentali per lo studio della dinamica dei vulcani.

L'area dei Campi Flegrei è coperta da una rete capillare di sensori gestita dall'Ingv per il monitoraggio in tempo reale di diversi parametri fisici e chimici utilizzati per studiare l'attività sismica e vulcanica. Il giroscopio, costituito da fibre ottiche avvolte con precisione attorno a una bobina di alluminio, permetterà di misurare in tempo reale anche la rotazione del suolo, fornendo informazioni complementari rispetto agli altri sensori sismici e offrendo, così, un quadro più completo del fenomeno.

Il prototipo è stato calibrato durante una campagna durata cinque mesi, da maggio a settembre 2023, misurando le rotazioni del suolo indotte dai terremoti di bassa e media magnitudo.

L'obiettivo dei ricercatori è ora quello di migliorare la risoluzione e la stabilità dello strumento, in modo da realizzare un sistema completo per l'osservazione permanente delle rotazioni del suolo nell'area dei Campi Flegrei.



