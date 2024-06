Per un 46enne di Montemarano, in provincia di Avellino, è scattata la misura di divieto di avvicinamento alla persona offesa, un 70enne del posto, che aveva denunciato comportamenti aggressivi e minacciosi nei suoi confronti.

L'ordinanza, su richiesta della procura, è stata firmata dal Gip del Tribunale di Avellino ed eseguita dai carabinieri. In occasione del ricevimento di un atto giudiziario, l'indagato aveva danneggiato il furgone del vicino di casa.



