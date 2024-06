Renato Zero, stasera si replica al Plebiscito

Questa sera a piazza del Plebiscito nuovo appuntamento con Renato Zero. Il cantautore romano, nella prima delle due serate previste nell'agorà simbolo della musica a Napoli, pronta ad ospitare il 27 luglio il concerto di Radio Italia, il 28 lo show di Tropico, il 17 settembre la reunion dei Co'Sang fino alla finale di X Factor il 5 dicembre, ha proposto i suoi evergreen, fino ad una inedita versione in napoletano del Carrozzone, per il gran finale con Enzo Gragnaniello, Sal Da Vinci e Lina Sastri. Vari gli omaggi di Zero alla città partenopea, da quello agli amici che non ci sono più (da Pino Daniele a Federico Salvatore), al momento dedicato alla piazza che ha ospitato i suoi concerti.

Dopo i due show, per rinsaldare simbolicamente il legame con la città partenopea, lunedì 24 giugno alle ore 17:30 Renato Zero sarà protagonista di un incontro pubblico negli spazi di Foqus ai Quartieri Spagnoli, in occasione del quale consegnerà le nuove divise da gioco in regalo ai giovani atleti dell'A.S.D.

Montecalvario Calcio.



