Fiamme all'esterno di una azienda aeronautica in Irpinia

Un incendio ha interessato un'azienda nell'area industriale del comune di Vallata, in provincia di Avellino: le fiamme si sono sviluppate, poco dopo le otto di ieri sera, su cassoni di legno e pannelli posti all'esterno dell'azienda che produce componentistica per il settore aeronautico. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Bisaccia e Lioni sono state supportate nell'opera di spegnimento da un'autobotte inviata dal Comando provinciale di Avellino. Le fiamme sono state circoscritte e non hanno interessato le aree interne dello stabilimento. A causare l'incendio potrebbe essere stato un corto circuito. Le operazioni, di spegnimento, coordinate dal funzionario e dal capo turno provinciale dei Vigili del Fuoco, si sono concluse nella tarda serata. Rilievi di competenza sono stati effettuati dai carabinieri.



