Auto in fiamme sull'A16 Napoli-Canosa. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel tratto ricadente nel comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, per spegnere l'incendio che ha interessato il vano motore del veicolo. Per gli occupanti, padre e figlio provenienti da Lecce e diretti a Napoli, soltanto un grande spavento. L'incendio è stato domato e l'area messa in sicurezza.

Non si sono registrati particolari disagi alla circolazione.





