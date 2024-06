Pollica regina dell'estate, ecco 'il mare più bello' d'Italia

Pollica regina dell'estate 2024.

Lo dice "Il mare più bello", la guida blu curata da Legambiente e Touring Club, che quest'anno ha assegnato alla nota località balneare della costa cilentana il prestigioso riconoscimento delle cinque vele e il primo posto tra le località costiere che meglio hanno saputo unire la qualità dei servizi offerti ai turisti con scelte indirizzate all'ecosostenibilità. Un riconoscimento che premia Pollica, patria della "dieta mediterranea", per la quarta volta da quando è stato istituito il riconoscimento, nel 2000. "Siamo orgogliosi del risultato raggiunto.- dice Stefano Pisani, primo cittadino di Pollica - L'obiettivo è quello di migliorarci sempre di più. Da sempre, il nostro comune è impegnato nel rispetto dell'ambiente. In tal senso, tra poco entrerà in funzione il primo impianto in Europa per la produzione di biometano da posidonia oceanica spiaggiata: darà energia a 500 famiglie di Pollica, partendo da quelle meno abbienti. E, ormai, è solo questione di giorni prima dell'avvio del sistema che ci consentirà di utilizzare le acque di depurazione trattate con i raggi UVA che verranno utilizzate per il lavaggio delle imbarcazioni e per i giardinetti del porto turistico di Acciaroli.".

"E' un grande risultato che ci ricompensa dell'impegno e del lavoro svolti - dice Rino Elefante, gestore di uno tra gli stabilimenti più in voga del Comune di Pollica - Quello di Pollica è un turismo esperienziale. Il turista che viene da noi è sempre molto esigente, vuole vivere la flora e la fauna del nostro territorio, coniugare mare e collina, immergersi negli usi e nei costumi di questa terra. Ogni giorno, da anni, ci attrezziamo per ospitare in nome del rispetto dell'ambiente e dell'ecosostenibilità. Siamo molto felici di questo riconoscimento.". "Un primato che ci rende orgogliosi. - conclude Ilaria Di Gregorio, guida ambientale escursionistica e tra i promotori del comitato promotore del "Cammino delle terre della Dieta Mediterranea", un percorso escursionistico di ben 141 chilometri che vede coinvolti nove Comuni attraverso le terre del Cilento protagoniste della "dieta mediterranea", nata proprio a Pollica grazie all'intuizione del fisiologo statunitense Ancel Keys. - Questo primato premia non solo la grande attenzione rivolta da anni al mare, ma anche l'impegno profuso in questi anni per la valorizzazione delle zone interne e collinari".



