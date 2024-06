Padel: campioni italiani a Caivano davanti a 300 bambini

Anche i campioni del padel sbarcano al centro sportivo di Caivano. Sono stati trecento i bambini degli Illumina Camp di Caivano ad ammirare Giulio Graziotti, Riccardo Sinicropi, Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena. Non appena arrivati al centro sportivo 'Pino Daniele' è scattato un grande applauso. Poi una pioggia di domande sul padel e su di loro. E subito dopo tutti in campo a provare una disciplina che ha contagiato tutti ma proprio tutti.

Quattro su ogni campo con gli atleti del Bnl Italy Major Premier padel, che in questi giorni si stanno preparando per il P2 di Genova, ad insegnare dritti e rovesci. Autografi, selfie e una pioggia di grazie agli atleti per aver passato una giornata con loro. "Una esplosione di gioia che ha contagiato gli stessi atleti che poi hanno voluto sapere la storia del centro sportivo mentre facevano un giro al suo interno -scrive Sport e Salute in una nota. Una filosofia, la nostra, che mira a coinvolgere tutti gli atleti dei grandi eventi che organizza portandoli proprio nel centro 'Pino Daniele'. Un modo per avvicinare il vertice alla base. Professionisti e ragazzi che si uniscono attraverso lo sport".



