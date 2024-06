La sfida di De Luca, autonomia?No ricorsi ma con queste garanzie

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca parla di autonomia lanciando una sfida all'opposizione e ai settori della maggioranza critici sul provvedimento: "Approvate due emendamenti. Il primo per vietare a tutte le regioni, del Nord e del Sud, di fare contratti integrativi regionali per sanità e scuola. Sarebbe questo un elemento di garanzia e di non rottura dell'unità nazionale. Noi siamo disponibili se diciamo che l'autonomia non vuole spaccare l'Italia e si approva l'emendamento che vieta di stipulare contratti integrativi in tutte le regioni su sanità e scuola. In questo modo - spiega - potremmo evitare referendum e ricorsi alla Corte Costituzionale".

L'altro emendamento cui fa riferimento De Luca riguarda le risorse per le regioni stanziate dal fondo Ssn: "Devono essere uguali per ogni cittadino - avvisa - così come il numero dei dipendenti della sanità pubblica deve essere uguale per tutte le regioni. Se approviamo questi due emendamenti - ha concluso - possiamo andare avanti tranquilli".



