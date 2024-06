Incidente su mini moto, un 12enne grave in Irpinia

È in coma farmacologico al "Santobono" di Napoli il dodicenne di Savignano Irpino, in provincia di Avellino, che ieri sera alla guida della sua mini moto si è scontrato con un'auto sulla strada provinciale che immette sulla Statale 90 delle Puglie. Ha riportato due ematomi alla testa dopo aver perso il casco nello schianto. Soccorso dall'automobilista, un medico in pensione del posto, è stato prima trasferito in ospedale ad Ariano Irpino e da qui, dopo essere stabilizzato dai medici del Pronto Soccorso, in eliambulanza a Napoli. Il ragazzo resta sotto osservazione in prognosi riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Il sindaco di Savignano Irpino, Fabio Della Marra, segue con apprensione il decorso insieme alla sua comunità e ha rinviato alla prossima settimana i festeggiamenti per la sua recente rielezione.



