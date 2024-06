Incendio ai Camaldoli, prefetto Napoli presiede centro soccorsi

Nella tarda serata di ieri, il centro coordinamento soccorsi, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, operativo h24 ha proseguito nelle attività di coordinamento delle operazioni di spegnimento dei focolai dell' incendio della collina dei Camaldoli , riattivatisi in prossimità di una zona abitata in via Cupa Camaldoli.

Le squadre dei Vigili del fuoco intervenute, con il supporto delle forze dell'ordine e della polizia municipale, della Regione Campania hanno contrastato l'avanzamento del fronte di fiamme ed allontanato, in via precauzionale, tre nuclei familiari, di cui due , rientrati in casa nel corso della notte.

Un elicottero antincendio della Regione Campania, nelle prime ore del mattino, ha compiuto dei lanci di spegnimento ed è in atto la disalimentazione della linea di alta tensione da parte del gestore per consentire l'intervento di ulteriori mezzi aerei.



