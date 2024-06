E' ancora attivo l'incendio sulla collina dei Camaldoli, a Napoli. Nelle ultime ore, secondo quanto hanno segnalato i residenti, le fiamme si sono spostate in una zona del quartiere di Pianura. L'incendio interessa in particolare l'area di via Vicinale dei Monti a non oltre 400 metri dalle abitazioni. Si sta cercando con getti di acqua di spegnere le fiamme.



