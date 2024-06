Sequestrate società per bancarotta fraudolenta e fiscale

Avrebbero distratto beni per oltre 500 mila euro a favore di due nuove società aventi la stessa sede legale e operativa di quella portata al fallimento.

Il Procuratore capo di Benevento, Aldo Policastro, sulla base delle complesse indagini affidate al Nucleo di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza, ha chiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale sannita il sequestro del complesso aziendale e delle quote delle due società operanti in Valle dell'Ufita, in provincia di Avellino. Nei confronti dei legali rappresentanti si ipotizza il reato di bancarotta fraudolenta e quello di bancarotta fiscale determinata dalla sistematica omissione del pagamento di debiti tributari e contributivi all'Erario.



