Da quantificare il bottino della rapina avvenuta la notte scorsa a Volturara Irpina, in provincia di Avellino, negli uffici della filiale della Banca Cooperativa di Flumeri. I ladri dopo aver forzato la porta antipanico hanno messo a soqquadro gli uffici e portato via due cassette di sicurezza. L'azione è stata portata a termine in pochissimi minuti. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Solofra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA