Premio Leonetti ad Angela Caròla -Perrotti

Sarà consegnato ad Angela Caròla-Perrotti il 'Premio Tommaso e Laura Leonetti-Un Impegno per Napoli', domani al Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes (ore 18,00). La manifestazione, che si svolge da 38 anni con cadenza biennale, celebra personalità che hanno contribuito alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e scientifico di Napoli nel mondo. "Per aver dedicato i suoi studi alle porcellane e in particolare alla Fabbrica di Carlo di Borbone a Capodimonte e alla Real Fabbrica Ferdinandea - si legge nella motivazione - per averne curato il riordinamento scientifico e, attraverso minuziose e inedite ricerche su documenti di archivi pubblici e privati, averne rinnovato la storia. Autrice di innovative monografie sulla produzione napoletana dal '700 al '900".

Angela Caròla-Perrotti, laureata presso l'Università di Losanna con specializzazione in Storia dell'Arte, ha diretto per 15 anni il reparto ceramico della Christie's Italia e ha collaborato con il Polo Museale della Campania.

Il premio è stato Istituito da Laura Leonetti Caravita di Sirignano (1909-2005) in memoria del marito Tommaso Leonetti, Conte di Santo Janni (Napoli 1910-1975) e del suo i impegno per Napoli. Interverrà Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania; relatori Maria Rosaria de Divitiis, Luisa Ambrosio, Isabella Valente. Presiede Maria Grazia Leonetti Rodinò di Miglione, Direttrice del Premio. Consegna il Premio Raffaele Leonetti di Santo Janni, Presidente del Premio.



