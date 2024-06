Napoli, turismo da alto gradimento. Arriva anche il 'brand'

Con una permanenza media di tre giorni, Napoli è la città italiana dopo Roma in cui i turisti restano più a lungo. Il livello di soddisfazione di chi ha visitato la città nei primi mesi di quest'anno è superiore rispetto a quello, già elevato, registrato nel 2023 con il patrimonio storico-monumentale, la cultura e il folklore e l'enogastronomia che sfiorano la valutazione massima. Sono alcuni dei dati che emergono dal lavoro condotto dall'Osservatorio scientifico, lo strumento di cui il Comune di Napoli si è dotato per analizzare in modo costante i flussi di visitatori, risultati confluiti nel report "Napoli cresce con il turismo" presentato dal sindaco Gaetano Manfredi e dall'assessora al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato. "Napoli sta vivendo trasformazione che va governata partendo da una visione città e dal percorso che occorre fare per sfruttare le sue potenzialità - ha detto il sindaco- Il Turismo è una risorsa molto importante anche se non l'unica.

Salutiamo con soddisfazione i risultati ottenuti e la crescita post covid. Avevamo una serie obiettivi in parte raggiunti.

Primo la destagionalizzazione. Il turismo porta anche migliaia di posti lavoro".

Nel periodo aprile-ottobre 2023 è stata registrata una media mensile che oscilla intorno a un milione e 200mila pernottamenti, con una marcata crescita rispetto all'anno precedente. In tutti gli altri mesi, ad eccezione di febbraio, è stata sempre superata la soglia degli 800mila pernottamenti. I primi dati del 2024 sono anche superiori a quelli del 2023. In base al questionario a cui hanno risposto circa cinquemila turisti italiani (70%) e stranieri (30%), ciò che viene maggiormente apprezzano di Napoli sono storia, paesaggio ed enogastronomia, con una valutazione pari a 4,4 su una scala da 1 a 5. Nessuna delle offerte valutate (tra le altre, eventi culturali e sportivi, divertimento, offerta alberghiera ed extra-alberghiera e professionalità delle risorse umane) ha ricevuto un punteggio più basso di 3,5. Un giudizio complessivamente positivo, quindi, tale da spingere il 90% degli italiani intervistati e il 91% degli stranieri a dire di voler tornare a far visita alla città. L'89% del campione ha dichiarato che ricorderà almeno uno dei prodotti tipici assaggiati durante la vacanza. Nove residenti su 10 ritengono che il turismo apporti benefici economici alla città (89,39%) e alle attività locali (91,66%), che abbia incrementato l'orgoglio culturale dei residenti (89.39%) e che aiuti a mantenere viva la cultura locale (90,44%). Il 96,02% ritiene un'esperienza positiva incontrare turisti provenienti da tutte le parti del mondo. Da domani sarà visibile il 'Brand Napoli', un'installazione composta da 12 pannelli in italiano e in inglese, collocata in piazza Municipio, nei pressi di via Acton, progetto è stato realizzato dall'architetto Marco Tatafiore. L'invito ai turisti è quello di scattare selfie con i simboli di Napoli. Tra questi, sono raffigurati il San Gennaro dipinto da Jorit, la pizza, il babà, la stazione della metropolitana Toledo, Pulcinella, il Vesuvio, la vista sul golfo e il mare. E ancora: Maradona, Palazzo Donn'Anna e il mare di Posillipo.





