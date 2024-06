Manfredi, sotto controllo incendio su collina dei Camaldoli

Nella notte il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si è recato sulla collina dei Camaldoli per verificare personalmente che - a causa dell'incendio che ha colpito l'intera zona - non vi fossero pericoli imminenti per le abitazioni e per seguire i soccorsi messi in campo da Vigili del Fuoco, forze dell'ordine e Polizia locale. La situazione - riferisce una nota del Comune - è apparsa in tal senso sotto controllo, in attesa del completamento delle attività di spegnimento.



