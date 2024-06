In via Acton a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, una tubatura dell'acqua per cause in corso di accertamento si è lesionata.

Sono state evacuate le abitazioni sottostanti e le persone in spiaggia, circa una quarantina. Chiuse la stessa via Acton e la strada statale 145. Al momento nessun ferito. Sul posto si sono recati i Carabinieri.



