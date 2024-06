Leonardo,a lavoratori solidarietà opposizione Pomigliano

"Un'azienda partecipata dello Stato non può mettere in ginocchio un territorio". Lo ha detto Marco Iasevoli, consigliere comunale di minoranza a Pomigliano d'Arco (Napoli), che stamattina, insieme ad una delegazione locale del circolo politico "Per, persone e comunità", ha portato personalmente la propria solidarietà ai lavoratori dello stabilimento Leonardo in presidio, per due ore di sciopero, davanti alla fabbrica. "Non solo l'automotive, anche il polo aerospaziale di Pomigliano è seriamente a rischio - ha detto Iasevoli - la desertificazione industriale porterebbe al declino della città". Dal circolo del movimento politico, con il quale Iasevoli è stato eletto, hanno chiesto alla maggioranza "di rispondere agli appelli pubblici dei sindacati e di richiamare a Pomigliano illustri esponenti del Governo nazionale che hanno sfilato in città durante la campagna elettorale: tornino in veste istituzionale - hanno concluso - e assumano impegni chiari per Leonardo, per l'indotto e per l'aerospaziale campano. Siamo disponibili da subito a tavoli e Consigli comunali allargati e unitari, cui invitare anche i neo-eletti deputati europei della Campania".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA