In volo mezzi aerei per spegnimento dell'incendio dei Camaldoli

Dalle 6.30 di questa mattina si sono alzati in volo i mezzi antincendio aerei per lo spegnimento dell'incendio sulla collina dei Camaldoli a Napoli. Allo stato, si apprende dalla Prefettura, l'incendio risulterebbe 'aumentato' e scende verso via Epomeo, nel quartiere di Soccavo.

Due sono i fronti delle fiamme: il primo, sul versante basso a Soccavo-Pianura, è stato coperto da un elicottero con capacità di carico di 500 litri che ha raggiunto la collina per il primo lancio, seguito da un canadair dei vigili del fuoco partito da Ciampino, con capacità di 6.130 litri. I mezzi operano continuamente con approvvigionamento dal mare.

Sul secondo fronte, Camaldoli, punto internedio della collina, dopo la disattivazione dei tralicci da parte di Terna per la messa in sicurezza dell'area, è stato autorizzato il volo di un altro elicottero Erikson da 9000 litri.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, dalla serata di ieri sta seguendo l'evolversi della situazione dopo aver attivato il Centro coordinamento soccorsi.



