Comune salernitano dona alla Caritas biciclette per i minori

"Un gesto di solidarietà e di integrazione". Commenta così, il direttore della Caritas della Diocesi di Teggiano - Policastro, don Martino De Pasquale, il gesto solidale dell'amministrazione comunale di Sicignano degli Alburni (SA) nei confronti dei ragazzi minori ospiti del locale centro di accoglienza Cas. Nello specifico, il sindaco del Comune di Sicignano, Giacomo Orco, e l'amministrazione comunale, hanno donato ai ragazzi ospiti del centro Cas di Sicignano che è gestito dalla cooperativa "Al Tuo Fianco", tre biciclette con le quali i minori, dopo una formazione ah hoc sull'educazione e la sicurezza stradale, si sposteranno pedalando alla riscoperta del paese alburnino.

Alla cerimonia di consegna erano presenti oltre ai componenti dell'amministrazione comunale, anche il direttore della Caritas diocesana, don Martino De Pasquale, il parroco di Sicignano, don Romolo Barbarulo, e i responsabili del centro Cas di Sicignano.

"Siamo felici della generosità dell'amministrazione poiché grazie a questo gesto- ha spiegato il direttore Caritas, don Martino De Pasquale - formeremo i ragazzi sul codice della strada e la sicurezza stradale, attraverso un ulteriore esempio concreto di integrazione e di educazione civica. Un modo- chiosa don Martino- per i piccoli borghi di offrire un ulteriore servizio attraverso una rete che metta insieme i vari attori Istituzioni, Chiesa e associazioni di volontariato per aiutare il prossimo e non lasciare indietro nessuno".



